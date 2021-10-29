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Документ о переходе Киева в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября опубликован на сайте КГГА

29.10.2021 / 09:45
Перечень дополнительных ограничений, которые начнут действовать в Киеве с полуночи 1 ноября в связи с установлением красного уровня эпидемической опасности распространения Covid-19, утвержден протоколом №68 ТЭБ и ЧС КГГА и опубликован на сайте КГГА 28 октября.

Согласно документу, с 00:00 1 ноября в Киеве запрещена:

- перевозка пассажиров старше 18 лет в общественном транспорте, включая метрополитен, без отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа, или "желтого" или "зеленого" Covid-сертификата, или документа об излечении от указанной болезни;

- перевозка пассажиров в общественном транспорте всех видов в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;

- посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих один из четырех документов об отсутствии Covid-19: отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест сроком действия 72 часа, или "зеленый" Covid-сертификат, или документ о выздоровлении.

Согласно документу, учебные заведения столицы с 1 ноября должны перейти на дистанционный режим. Детские сады могут работать при условии, что у всех работников есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Также с 1 ноября в столице запрещены:

- нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

- работа заведений общественного питания, кроме доставки и заказов на вынос (при наличии у всех посетителей и рабочих заведения одного из четырёх документов об отсутствии Covid-19);

- деятельность хостелов (разрешается при наличии у всех клиентов и сотрудниках заведения одного из четырёх документов об отсутствии Covid-19);

- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при наличии у посетителей и сотрудниках заведения одного из четырёх документов об отсутствии Covid-19);

- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и сотрудниках заведения одного из четырёх документов об отсутствии Covid-19);

- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и сотрудниках учреждений одного из четырёх документов об отсутствии Covid-19);

- проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых госпитализаций, за исключением ряда неотложных и срочных случаев.

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коронавирус, Киев, красная зона
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