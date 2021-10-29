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Рейды в транспорте Киева: кто будет проверять Covid-документы и что грозит невакцинированным "зайцам"

29.10.2021 / 10:47
Выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева ковид-документов после введения строгих ограничений с 1 ноября будут осуществлять рейдовые группы правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в комментарии "Украинской правде"

 Выборочную проверку документов в наземном транспорте и метро будут проводить рейдовые группы. В случае отсутствия соответствующих документов у граждан будут составляться админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.

Предусмотренный КУпАПом штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.

В пресс-службе КГГА "Украинской правде" уточнили, что для беспрепятственного проезда в общественном транспорте будет действовать желтый (об одной дозе вакцины) и зеленый (о полной вакцинации) сертификат, ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов, тест на антиген или справка о выздоровление (в настоящее время на стадии тестирования –ред.). Дети будут ездить без ограничений.

Напомним: Глава столицы Виталий Кличко на брифинге сообщил, что из-за приближения к показателям "красной" эпидзоны с 1 ноября вводятся строгие ограничения для невакцинированных граждан. В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Проверять эти документы, по словам мэра, будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Источник

транспорт, Киев, проверки
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