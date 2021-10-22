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Путин назвал нынешний мировой порядок продуктом "неудачи Запада"

22.10.2021 / 15:23
Президент России Владимир Путин считает, что нынешнее состояние мирового порядка является продуктом якобы неудачной попытки Запада построить его по итогам холодной войны. И Москва должна извлечь уроки.

Об этом свидетельствует выступление Путина на международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, политическая история якобы не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой.

"Так что у нас с вами есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалось. Нынешнее состояние мира - продукт той неудачи, как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", - заявил Путин.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Вашингтон будет выступать против доминирования более сильных стран над слабыми и не будет стремиться к новой холодной войне.

Холодной войной называют глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого - США.

Источник

НАТО, Путин
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