The Times: Лондон ведет переговоры о продаже ракет Киеву

Об этом сообщает The Times со ссылкой на украинского дипломата

Министерство обороны обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля", разработанных MBDA UK, которые могут поражать "рой" целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

The Times пишет, что переговоры проходят впервые "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".

Напомним: 14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

В октябре 2020 года в Великобритании подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

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