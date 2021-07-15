Суд над Медведчуком показывает, что Великобритания "перехватывает" Украину из рук США

На минувшей неделе суд Киева вынес решение о продлении содержания под домашним арестом лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. На решение суда не повлиял тот факт, что сторона защиты фактически опровергла все доводы обвинения, которое вменяет политику предательство интересов страны. По итогам заседания Медведчук заявил, что его адвокаты сделали все для того, чтобы суд вынес логическое и справедливое решение, но ситуация осталась неизменной.

Что касается сфабрикованного дела против Виктора Владимировича Медведчука в Украине, то весь процесс, конечно же, шит белыми нитками. Непрофессиональная работа прокурора Венедиктовой, следствия и вообще Офиса президента.

Я утверждаю, что именно Офис президента в четком взаимодействии с посольством США и Британии ведет это дело. Ничего не подготовлено серьезно, все крайне зыбко, бездоказательно. Сам факт того, что прямо в зале суда судья задавал вопрос: "Есть ли у вас доказательства?" — и прокурор сказал, что у них доказательств нет, говорит о многом.

Дело сфабриковано, и это чисто политическая расправа. Надо сказать, что Виктор Владимирович не первый день присутствует в украинском бизнесе, украинской политике, у него есть серьезный опыт ведения дел, поэтому, конечно, там не за что зацепиться. Но цепляться будут, преследовать будут, а доказательств никаких не будет. Они могут попытаться сделать что-то по беспределу, как сделали, например, с закрытием оппозиционных телеканалов.

То, что они сейчас делают, больше похоже на агонию, чем на серьезную работу, потому что такие дела легко сфабриковать, но и разваливать их достаточно легко, просто говоря правду. Поэтому, думаю, перспектив у этих дел нет, это только накачает дополнительным рейтингом, дополнительным доверием народа Виктора Владимировича, потому что разочарование в Зеленском огромное, куда-то свое отчаяние люди должны будут направлять, и для них действительно реальная альтернатива — то, что предлагает Медведчук.

Суд — это не просто личная борьба нынешней власти, это технология зачистки оппозиционного пространства. То есть на оппозиционном поле могут быть только фрики и дурачки, а серьезных и вменяемых политиков пытаются выдавить из этого пространства, заставить или уехать из страны, или замолчать.

Но думаю, что это все в любом случае происходит при согласовании с технологами, работающими, прежде всего, в американском посольстве, имеющими непосредственное отношение к ЦРУ, к MI6 в посольстве Британии. Стоит задача уничтожать любую здравомыслящую оппозицию, чтобы потом можно было говорить: "Ну вот, видите, люди же не выходят, люди же не протестуют, значит, всех все устраивает". И дальше продолжать создавать видимость так называемой демократии, когда большинство подчиняется мнению меньшинства.

Но в Украине сложилась уникальная ситуация, когда русское большинство вынуждено подчиняться мнению кучки воинствующих, агрессирующих маргиналов, которые действуют тактикой террора при полном покровительстве Запада. Но так будет не всегда, все равно все поменяется.

При этом влияние Запада в истории с преследованием оппозиции ключевое. Но все дело в том, что до встречи Путина и Байдена американцы очень серьезно поддерживали преследование Медведчука, но после встречи они как-то подзамолчали, переключились на Игоря Коломойского, другие моменты.

Я утверждаю, что преследование Медведчука, прежде всего, курирует MI6. Британцы сейчас пытаются занять все ниши по Украине, можно даже сказать, выдавив оттуда американское влияние. Американцам это явно не по нраву, учитывая, что они взяли на себя обязательства за полгода заставить Украину выполнить Минские соглашения, они явно столкнутся с противодействием не только действующей украинской власти, замазанной по шею в крови Донбасса, но и британцев.

Я убежден, что к осени американцы столкнутся с невозможностью выполнять Минские соглашения, и, прежде всего, Украине в этом будет помогать Британия. Осенью начнутся самые серьезные изменения по украинскому направлению, когда американцы могут даже попросить помощи у России, чтобы решить украинский вопрос.

Вашингтон действительно очень беспокоит растущее влияние Лондона, их интересы очень часто начали пересекаться. Если раньше они работали в унисон, то сейчас с каждым днем их позиции расходятся и сталкиваются. Но думаю, что результат этого суда позиции ОПЗЖ только усилит. Главное сейчас — выстоять, продолжать действовать в заданном направлении.

Юрий Кот