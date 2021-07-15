Кабмин внес изменения в "ковидные сертификаты": установлен срок действия документа

Об этом щла речь на заседании правительства.

Вместе с тем, срок действия ПЦР-тестов составит 72 часа.

Кабмин внес изменения в "ковидные сертификаты", подтверждающие вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования или выздоровления от указанной болезни.

Напомним, цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

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