Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Для этого транша сделано все, идут согласования деталей по меморандуму с МВФ. После согласования его все будет полностью готово к тому, чтобы вопрос был вынесен на заседание совета директоров", – сказал Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 20 октября.

Парламент 19 октября принял ряд необходимых для этого законов, в частности, закон о независимости Национального банка и поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)

"Таким образом, украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров Фонда. Мы рассчитываем на положительное решение, а именно на поступление нового транша в Украину и решение по продлению программы до июля 2022 года. Это дает Украине возможность полностью выбрать зарезервированное для государства финансирование - $5 млрд, что очень нетипично для Украины", – пояснил советник президента.

Он уточнил, что в случае положительного решения совета директоров, финансирование поступит через несколько дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что достигнутые договоренности с МВФ по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA) будут утверждены уже в ноябре.

Соглашение на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) должно открыть путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Соглашение, а также запрос властей о продлении программы должны быть одобрены менеджментом Фонда и советом директоров МВФ.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

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