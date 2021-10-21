Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Законопроект №6000 поддержали 264 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Парламент в бюджетных заключениях рекомендовал правительству в редакции законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на следующий год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта. Помимо этого, парламент рекомендовал предусмотреть субвенцию из государственного бюджета местным на борьбу с пандемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах - 1 млрд грн, а также – финансирование программы "Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы" в размере 1 млрд грн.

Еще 1,5 млрд грн народные депутаты предлагают предусмотреть в качестве субвенций местным громадам на покупку оборудования для пищеблоков в школах - 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021).

При этом дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021, добавил министр.

Проект госбюджета-2022 построен, как и указано в Бюджетной декларации, на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$.

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