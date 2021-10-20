НАБУ занялось вопросом выплат зарплат в конвертах "слугам народа"

Об этом сообщает телеграмм-канал "Под мантией".

«У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от «Слуги народа», которые занимаются фиксацией выдачи «черных» зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошел слух об этой истории и там очень сильно нервничают», - рассказал «Стране» информированный источник.

Судей удивляет такая информация. "Забавно. Ну так поздно нервничать. Закон «Про НАБУ» с инвазией иностранцев проголосовали, Нацбанк и суды отдали, осталось отдать иностранцам еще СБУ и САП. Как только это все проголосуют и проведут, депутаты будут уже не нужны, и информацию можно будет пускать в ход. Проверить всех на «доброчесность», так сказать", - отмечают авторы поста.