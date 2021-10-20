Войти | Зарегистрироваться
19:45

среда,
20 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

НАБУ занялось вопросом выплат зарплат в конвертах "слугам народа"

20.10.2021 / 19:17
Источники «Страны» в силовых структурах говорят, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вплотную занялось вопросом выплат зарплат в конвертах «слугам народа».

Об этом сообщает телеграмм-канал "Под мантией". 

«У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от «Слуги народа», которые занимаются фиксацией выдачи «черных» зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошел слух об этой истории и там очень сильно нервничают», - рассказал «Стране» информированный источник.

Судей удивляет такая информация. "Забавно. Ну так поздно нервничать. Закон «Про НАБУ» с инвазией иностранцев проголосовали, Нацбанк и суды отдали, осталось отдать иностранцам еще СБУ и САП. Как только это все проголосуют и проведут, депутаты будут уже не нужны, и информацию можно будет пускать в ход. Проверить всех на «доброчесность», так сказать", - отмечают авторы поста.

НАБУ, Слуга народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.