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Епископ УПЦ рассказал, к чему приводит вмешательство властей в жизнь Церкви

20.10.2021 / 20:10
Епископ УПЦ рассказал, к чему приводит вмешательство властей в жизнь Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
История прошлого века уже показала, что любая религиозная структура, созданная властью, рано или поздно исчезает

История прошлого века показала, что любая религиозная структура, созданная властью, рано или поздно исчезает.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

Владыка рассказал о подвиге священномученика протоиерея Николая Федоровича Казанского (1874 - 1942), память которого Церковь отмечает сегодня.

«В 1922 году отец Николай был арестован вместе с архиепископом Никодимом (Кротковым) и другими священниками за протест против изъятия богослужебной утвари. Его приговорили к 3 годам тюремного заключения. Выйдя на свободу, священник вернулся в Симферополь. Он открыто выступал против обновленчества, и вскоре именно за это последовал новый арест.

Вскоре отца Николая арестовали в третий раз. Его продержали в тюрьме 3 месяца. Вернувшись в храм, священник рассказывал прихожанам о гонениях на Церковь, о творящихся беззакониях, о том, что обновленцам помогает НКВД. Он призывал за каждым богослужением молиться за всех архиереев, священнослужителей и мирян, томящихся в лагерях и тюрьмах. Об этих беседах и проповедях церковный староста, бывший сотрудником спецслужб, сообщал в НКВД», - рассказал владыка.

Архиерей добавил, что на обвинения в том, что он называл советскую власть антихристовой, отец Николай ответил: «Да, я заявляю, что советская власть, как распространяющая безбожие, является антихристианской властью».

«На допросе священник заявил, что не признает обновленчества, поддерживаемого советской властью, и является последователем Патриарха Тихона, которого большевики называли своим «открытым врагом». Отец Николай был приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в Красноярский край», - продолжил иерарх УПЦ.

Епископ Виктор отметил, что отец Николай ни при каких обстоятельствах не соглашался снять священническую одежду, и его арестовали в пятый раз.

«В его обвинительном заключении говорилось: «Ярый тихоновец и враг советской власти». Без суда и следствия он получил еще 10 лет. Здоровье отца Николая было подорвано, и его поместили в колонию для инвалидов. В 1942 году протоиерей Николай Казанский умер в заключении в Устьвитлаге», - добавил архиерей.

По его словам, жизненный подвиг отца Николая чем-то напоминает те события, свидетелями которых являемся сегодня.
«Обновленчество было инициировано и создано государством, поэтому его неприятие, по мнению советских чиновников, указывало на вражду по отношению к власти. И в наше время человек, который остаётся верным Церкви, в глазах псевдо-патриотов становится врагом государства», - пояснил владыка.

С другой стороны, отметил епископ Виктор, также видим, что когда власть вмешивается во внутреннюю жизнь Церкви, это не приводит ни к чему хорошему ни для государства, ни для простого народа. «История прошлого века уже показала, что любая религиозная структура, созданная властью, рано или поздно исчезает», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
церковь, властелин колец, УПЦ, новомученики, епископ Виктор
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