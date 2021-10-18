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Украина переходит на зимнее время в конце октября

18.10.2021 / 17:20
В ночь на воскресенье, 31 октября, Украина переходит на зимнее время.

Об этом сообщает Укринформ

В 4 утра 31 октября стрелки часов переводят на 1 (один) час назад. Таким образом следующие сутки в выходной день "увеличиваются" в час.

Перевод часов дважды в год осуществляется в Украине почти четыре десятилетия, в последнее воскресенье октября – на час назад, а в последнее воскресенье марта – на час вперед.

Напомним: Руслан Стефанчук утверждает, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

19 марта Верховная Рада отправила на доработку ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Источник

зимнее время, Перевод часов
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