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В Запорожье УПЦ передала детской больнице оборудование стоимостью более 100 тыс грн

15.10.2021 / 17:45
В Запорожье УПЦ передала детской больнице оборудование стоимостью более 100 тыс грн
Источник: Центр информации УПЦ
Суточный регистратор ЭКГ по Холтеру даст врачам возможность объективно и быстро диагностировать заболевания сердца

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви передала Городской детской больнице №5 Запорожья медицинское оборудование на сумму более 100 тыс гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, помощь была оказана на средства, собранные духовенством и верующими в рамках благотворительного марафона «Любовь милосердствует».

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы наши дети ни в чем не нуждались и получали самое качественное и профессиональное лечение. Мы надеемся, что передаваемое сегодня медицинское и компьютерное оборудование в значительной мере поможет в этом. Ведь суточный регистратор ЭКГ по Холтеру даст врачам возможность самым высокоэффективным методом объективно и быстро диагностировать заболевания сердца, количество которых возросло в связи с ковид, даже у детей. Однако основное его достоинство заключается не только в скорости обследования, но и в его качестве», - отметил митрополит Лука, передавая оборудование медикам.

Сотрудники больницы поблагодарили владыку за многолетнюю поддержку больных детей и выразили надежду, что сотрудничество Церкви и медиков будет оставаться таким же плодотворным.

Источник: Inpress.ua
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