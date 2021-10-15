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Предстоятель УПЦ рассказал, для чего Господь дает таланты

15.10.2021 / 17:08
Предстоятель УПЦ рассказал, для чего Господь дает таланты
Источник: Центр информации УПЦ
Если человек будет своими талантами прославлять Бога, то Он одарит его еще больше

Господь одаривает человека талантами не для того, чтобы их тратили впустую или и во вред, а чтобы прославлять ними Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в проповеди.

«Если это талант разума, то прославляй Бога умом, если это талант красиво петь, то прославляй Бога голосом, если талант что-то делать красивое, то делай такое, что прославляет имя Божие. Не делай такое, что оскорбляет Бога», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что, если человек будет своими талантами прославлять Бога, то Он одарит его еще больше.

«А если человек талант использует во грех, Бог часто забирает то, что он имеет», - напомнил Блаженнейший.

Он привел пример из жизни преподобного Романа Сладкопевца, который благодаря помощи Божьей Матери «дивным образом стал из простеца духовным мудрецом, потому что для благодати Божией нет ничего невозможного».

Митрополит Онуфрий призвал верующих жить согласно законам Евангелия.

«Это Законы жизни, это Законы, которые дают человеку прогресс, развитие и духовное, и телесное, это Законы, ведущие человека на Небо к вечному спасению во Христе Иисусе Господе нашем», - подытожил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
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