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Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
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Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
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12:18
Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США
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Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой
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10:45
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн - университет Хопкинса
- 14:21
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Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник
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11:18
В областях начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа
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МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%
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12:17
Fitch подтвердило рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "позитивный"
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16:26
Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд
- 12:20
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Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
- 07:23
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