Войти | Зарегистрироваться
15:14

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина не видят перспективы встречи с Зеленским: модальности не меняются

12.10.2021 / 14:52
У президента России Владимира Путина на сегодня не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

Об этом шла речь на на брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - ответил он на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского.

Напомним, ранее Песков подтвердил контакты по возможной встрече Путина с Зеленским, но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Кроме того, он уточнил, что в случае проведения такого двустороннего саммита тема оккупированного Крыма на нем подниматься не будет.

Источник

 

Путин, РФ, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.