Войти | Зарегистрироваться
15:14

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия

12.10.2021 / 14:25
Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия
Источник: Центр информации УПЦ
Причастие можно назвать Бескровной Жертвой, которая была принесена на кресте Иисусом Христом и которая каждый раз повторяется в таинстве Святого Причащения

Причастие - это Божественная трапеза, на которую приглашает сам Господь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом протоиерей Нестор Коломиец рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«В Церкви главное не поставить свечу, не зайти в храм на молитву, а самое главное в Церкви и ради чего она существует - это таинство Святого Причастия. Что это такое - тяжело объяснить современному человеку, но, я думаю, каждый знает, что если с кем-то разделили трапезу или просто выпили кофе, то становимся ближе друг к другу», - отметил отец Нестор.

По словам священника, Причастие - это Божественная трапеза, на которую приглашает сам Господь. Он отметил, что Причастие можно назвать Бескровной Жертвой, которая была принесена на кресте Иисусом Христом и которая каждый раз повторяется в таинстве Святого Причащения.

«Это таинство установил Спаситель Иисус Христос перед своей смертью. На пасхальной вечере Он взял в руки хлеб, благословил его и сказал: «Ешьте, это - Мое тело». Взял чашу с вином и сказал: «Пейте, это - кровь Моя, которая проливается за грехи всех людей, творите это в память обо мне», - напомнил священник.

Протоиерей Нестор Коломиец отметил, что в различных языческих религиях было жертвоприношение, целью которого было умилостивить божество. По его словам, эти жертвоприношения были прообразом крестной смерти Иисуса Христа, принесшего себя в жертву во искупление грехов всего человечества.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Причастие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.