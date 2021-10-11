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Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

11.10.2021 / 16:26
Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения президента о предоставлении полномочий министра образования и науки на подписание соглашение о присоединении Украины к программе Европейского Союза "Горизонт Европа".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье, 10 октября.

"Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд… Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений", - написал Шмыгаль на своей фейсбук-странице.

Он также отметил, что распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики.

Источник

ЕС, Шмыгаль
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