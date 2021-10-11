Стефанишина: Договариваться с РФ по газу нам надо будет обязательно

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода.

«Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах», - отметила Стефанишина.

Относительно необходимости проведения переговоров с Россией по газу, она отметила, что нынешние договоренности базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт.

«Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому нам обязательно необходимо будет договариваться, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил», - отметила чиновник.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет 99%. В подземных хранилищах газа накоплено почти 19 млрд кубометров газа, чего хватит для прохождения осенне-зимнего периода.

Украина не закупает газ в России с ноября 2015 года, покупая в то же время газ в странах Европы.

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