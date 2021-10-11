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В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

11.10.2021 / 14:53
В ключевых сферах, в которых происходит торговля между Украиной и ЕС, страна на 70-80% отвечает европейским стандартам.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в субботнем интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

"В пяти основных сферах, в которых происходит торговля, на 70-80% отвечаем европейским стандартам. Это уже подтверждено. Сфера энергетики - 80%. Сфера пищевой продукции и санитарных мероприятий - более 70%. Полностью соответствуем системе государственных закупок и телекоммуникаций. Это означает, что в понимании нашей евроинтеграции мы (Украина и ЕС – ИФ) работаем одинаково и живем одинаково", - сказала Стефанишина.

Она также отметила, что более 14 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Украина также является той страной, которая интегрирована в европейские структуры. Страна является участником более 20 агентств и институтов ЕС от правоохранительных (это Офис прокурора ЕС), заканчивая научными, культурными программами.

Поэтому, по словам Стефанишиной, с точки зрения политической, экономической конвергенции, Украина фактически достигла огромных результатов за 5 лет.

Источник

ЕС, Стефанишина
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