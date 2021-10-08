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Разумков: Мы увидели новую коалицию "слуг" с "Батькивщиной"

08.10.2021 / 14:21
Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков считает, что голосование за отзыв его с должности главы Верховной Рады свидетельствует о формировании коалиции с участием "монобольшинства" и депутатов от "Батькивщины".

Об этом заявил Разумков на брифинге после своей отставки 7 октября.

Прямая речь Разумкова: "О голосовании "Батькивщины": я утром знал, что они проголосуют, но я думаю, что мы увидели новую коалицию. Партия "Слуга народа", "Батькивщина" – СНБ будет".

Разумков отметил, что за отзыв его с должности спикера парламента, кроме фракции "Слуги народа", проголосовали "Батькивщина", "Довіра", "За майбутнє" и часть "Голоса".

За увольнение Разумкова проголосовали 215 "слуг народа", 20 нардепов "Батькивщины", 18 нардепов из группы "Довіра", 19 нардепов из "За майбєтнє" и 6 представителей "Голоса" и 6 внефракционных.

Против голосовали 7 "слуг народа", "Европейская солидарность" (27) и "ОПЗЖ" (23).

Напомним, 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.

2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% его избирателей.

5 октября депутаты фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Источник

отставка, Разумков
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