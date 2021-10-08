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"Слуга народа" предложила на спикера Рады Стефанчук

08.10.2021 / 14:52
Парламентская фракция "Слуга народа" делегировала Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.

Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук".

На должность первого заместителя председателя парламента вместо Стефанчука фракция делегировала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа.

Источник

ВР, Стефанчук
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