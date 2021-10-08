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Разумков оппонировал "слугам": Принцип "оффшоры - позор", стал принципом "ничего страшного"

08.10.2021 / 13:50
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что принципы, с которыми он пришел на свой пост, остались неизменными, а вот "Слуга народа" их изменила.

Об этом заявил Разумков с трибуны парламента 7 октября

Спикер напомнил, что в 2019 году "Слуга народа" шла на выборы "не за должностями и за деньгами, а изменить страну к лучшему", с хорошими искренними принципами, которым поверили люди. .

Прямая речь: "Это была слепая вера, что у нас все получится. Потому что мы новые честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы - не такие, как они.

К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. Они сильно изменились. Все это время я пытался сделать, чтобы хотя бы часть этих обещаний стала реальностью... Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, к которому мы шли, стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона изменился на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям - все, врагам - закон. А принцип "оффшоры для власти - позор", стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть".

Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, какими и были ".

Разумков поблагодарил коллег за сотрудничество и выразил надежду, что парламент останется парламентом, а люди в нем - людьми.

Напомним: Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко публично отчитал спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявив, что тот уже не является членом "Слуги народа" и озвучил ряд претензий.

Источник

ВР, Разумков
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