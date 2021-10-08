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Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

08.10.2021 / 13:19
Киев будет максимально оттягивать ограничения работы общественного транспорта в случае ухудшения эпидситуации по COVID-19 и введения локдауна, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Алексей Кулеба.

"У нас в настоящее время нет планов вводить эти ограничения, я думаю, что это будет только крайняя мера. Такая на сегодня позиция КГГА", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 7 октября.

Кулеба также отметил, что на данный момент в столице вопрос спецпропусков не стоит, однако городские власти отрабатывают механизмы, которые будут запущены, "если ситуация будет выходить из-под контроля и если будет необходимо ввести ограничение работы общественного транспорта".

Он подчеркнул, что в случае необходимости введения ограничений на работу транспорта COVID-сертификаты не будут использоваться в качестве пропуска, так как транспортом пользоваться будут только предприятия критической инфраструктуры и только их руководители будут принимать решения, кто именно из работников будет это делать.

"В настоящее время мы не видим возможности делать это при помощи COVID-сертификата", - сказал первый заместитель главы КГГА.

Вместе с тем Кулеба отметил, что КГГА разрабатывает решения по введению электронных пропусков и уже создала несколько рабочих групп.

Он также подчеркнул, что столичные власти учли опыт и ошибки организации работы общественного транспорта в период предыдущего локдауна, в частности связанные с требованием обеспечить 50% загрузку.

Источник

Киев, локдаун
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