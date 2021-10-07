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Митрополит Онуфрий расскажет о силе покаяния

07.10.2021 / 16:22
Митрополит Онуфрий расскажет о силе покаяния
Источник: Центр информации УПЦ
Чем больше грех, тем больше и борьба

Во время покаяния внутри человека идет внутренняя перестройка.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 9 октября в 7.15 на «Интере».

«Если человек покается, он должен что-то терпеть. Чем больше грех, тем больше и борьба. Во время покаяния у человека идет внутренняя перестройка. Человек должен быть мужественным, твердым в своем добром намерении, в своем покаянии», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, 10 октября Предстоятель УПЦ возглавит торжества в Святогорской лавре.

В Святогорской лавре 9-10 октября состоятся торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

 

Источник: Inpress.ua
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