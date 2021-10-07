Одесская епархия УПЦ передала зимнюю униформу и лекарства медикам «Скорой помощи»

Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала зимнюю униформу и медикаменты пункту «Экстренной медицинской помощи», который постоянно базируется на территории Свято-Покровского скита в селе Мариновка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, благотворительную помощь медикам епархия оказала совместно с благотворительным фондом «Покров и Милосердие».

Для сотрудников «скорой помощи» была куплена новая зимняя униформа, а для будущих пациентов бригады - лекарства и медицинские препараты.

«Сотрудники пункта базирования в селе Мариновка сердечно благодарят владыку Митрополита Агафангела и БФ «Покров и Милосердие» за всегдашнюю заботу и помощь, необходимую для полноценной работы экстренной медицины в Межлиманье», - отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, в 2020 году при Свято-Покровском ските в селе Мариновка Одесского района при поддержке митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, БФ «Покров и Милосердие» и меценатов открыт пункт базирования «Экстренной медицинской помощи», который обслуживает жителей села Мариновка и близлежащих населенных пунктов Межлиманья.