«Время видосиков закончилось»: политолог объяснил, почему президент не комментирует резонансные темы

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ЕС следует усиливать сотрудничество в сфере обороны, но НАТО остается краеугольным камнем безопасности - председатель Евросовета
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Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer
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Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат
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Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ
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В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили
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Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет - Шмыгаль
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Украина гарантирует защиту инвестиций из Израиля – Зеленский
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Возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты - Байден
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Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
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Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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