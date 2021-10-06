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«Время видосиков закончилось»: политолог объяснил, почему президент не комментирует резонансные темы

06.10.2021 / 19:10
Нежелание президента Украины общаться со СМИ по теме «Досье Пандоры», а также другим резонансным делам, таким как авария с участием депутата «Слуги народа» Александра Трухина, связано со сменой концепции общения главы государства. Зеленский сознательно делает вид, что ничего не происходит.

Как пишет Капитал, об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.

«Я думаю, что президент старается сейчас не акцентировать внимание на проблемах для того, чтобы не давать повод говорить о том, что это действительно проблемы. Он делает вид, что ничего не происходит, ничего не случилось и, соответственно, не стоит обращать внимания. То есть это новая концепция общения, время видосиков закончилось», — заявил политолог.

Напомним, консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября обнародовал данные об офшорных сделках представителей мировой политической элиты и высокопоставленных чиновников — «Досье Пандоры». В списке оказалось и имя президента Украины: в частности, говорилось о том, что Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

После этого у представителей общественности возникли вопросы к президенту, в частности касательно моральности ведения бизнеса в офшорной юрисдикции и полноты уплаченных в Украине налогов. Однако, до сих пор глава государства не предоставил свой комментарий.

«Быстрой реакции не будет», — заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Бондаренко, Зеленский, Досье Пандоры
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