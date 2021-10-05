Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат

Об этом журналистам заявил его адвокат Георгий Чивиашвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В понедельник адвокаты Саакашвили впервые посетили его в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Допускать туда юристов в нерабочие дни администрация тюрьмы отказывалась.

"Он бодр. Продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы. Его позиция, борьба должна продолжиться... Что касается вопроса экстрадиции, то позиция Михеила Саакашвили по этому вопросу заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", – заявил Чивиашвили.

Адвокаты также зачитали письмо Михеила Саакашвили, в котором он обращается к членам своей партии "Единое национальное движение". Экс-президент подчеркивает, что доволен результатами муниципальных выборов и призывает своих единомышленников продолжать борьбу.

"У нас отличные результаты по этому последнему референдуму. На местных выборах это правительство всегда очень легко проигрывало... Когда они думали, что люди наконец сломаны, в каждом крупном городе проводится второй тур выборов, в некоторых из этих городов их опережает "Единое национальное движение". Это означает только одно – мы не просто не расслабимся, мы будем бороться еще больше. Дни правительства "Грузинской мечты" сочтены. Горжусь вами", – пишет Саакашвили в письме.

В понедельник возле Руставской тюрьмы сторонники экс-президента Грузии планируют провести первую масштабную акцию с требованием его освобождения. Митинг начнется в 15:00, у стен пенитенциарного учреждения уже мобилизовано большое количество полицейских, в том числе спецназ.

В эти выходные президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Грузия не намерена передавать Киеву экс-президента Саакашвили, сообщила вице-премьер страны Тея Цулукиани.

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