У Зеленского прокомментировали оффшорное расследование: Тогда бизнес так защищался

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В "оффшорном" материале, уточню, речь идёт о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который кстати, совершенно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями.

Весьма показательно, что журналисты не "накопали" вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства".

Так советник президента прокомментировал расследование об оффшорных схемах, обнародованное накануне изданием "Слідство Info".

По мнению Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса Квартала содержит "массу предположений, допущений и конспирологических привязок".

По его словам, практически в полном объёме всё это уже озвучивалось во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.

Прямая речь: "Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко.

Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников".

Подоляк утверждает, что после того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики "Студии Квартал 95", мол, были и остаются прозрачными и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может, заявляет советник президента.

По словам Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" также не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.

Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с "Приватбанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года, но "реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского".

Напомним, в результате новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, стали доступны документы Pandora Papers.

В расследовании "Слідство Info" шла речь о том, что документы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

Отмечалось, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский безвозмездно передал свою долю в оффшорной компании Сергею Шефиру, который сейчас является советником главы государства.

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