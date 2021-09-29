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Никаких оснований для повышения тарифов нет - Немчинов

29.09.2021 / 14:48
Министр Кабинета Министра Олег Немчинов отмечает отсутствие оснований для повышения коммунальных тарифов.Об этом он написал в Фейсбуке.

"За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Следовательно, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет", - заявил чиновник.

Он отметил, что суммы в платежках должны быть "не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений".

Он также отметил, что НАК "Нафтогаз Украины" предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды доступные условия для получения газа: "Для бытовых потребителей действует летнее предложение цены на газ 7,96 грн за кубометр, для предприятий теплокоммунэнерго Нафтогаз предлагает трехлетние контракты с ценой 7,42 грн за кубометр на первый год ".

Как сообщалось, ранее министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что в новом отопительном сезоне тарифы на тепло для населения не изменятся.

Источник

тарифы, Немчинов
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