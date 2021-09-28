Вероятность увольнения Разумкова оценивают 55% против 45% - источники

Об этом идет речь в публикация УП "Последний из "первых". Удержится ли на посту Дмитрий Разумков"

Прямая речь собеседника УП в руководстве Рады: "По состоянию на сейчас вероятность увольнения Разумкова - 55% против 45%...

Голосов должно было хватить. "Слугам" добавят голоса "За майбутнє", частично "Довіра" и часть "Голоса", которая воюет с Кирой Рудык. С "Голосом" интересная история - они хотят обменять это голосование, чтобы сбросить с должности руководителя фракции Железняка".

Если Офис президента запустит процесс увольнения Разумкова, то наиболее очевидная процедура будет выглядеть примерно так: нужно собрать 150 подписей нардепов за вынесение вопроса на рассмотрение Рады, после чего председатель ВРУ должен подготовить отчет о своей работе и внести этот вопрос в повестку дня.

Наличие вицеспикера Руслана Стефанчука в стенах Рады существенно усиливает вероятность отставки Разумкова, ведь главе ОП Ермаку с Зеленским не придется особо напрягаться, чтобы найти замену.

Голосование закона об олигархах, которое проводил Стефанчук, показало, что вице-спикер готов искать любые возможности, чтобы выполнить поставленную президентом задачу.

Источники УП в партии "Слуга народа" объясняют, что на самом деле Зеленский не хочет идти на отставку Разумкова, но очень болезненно воспринимает самостоятельную декабря спикера ВР.

Проверкой на лояльность к власти для Разумкова станет назначение руководителя секретариата Рады. Банковая предложила спикеру кандидатуру Вячеслава Штучного.

Если Разумков не согласится на кандидатуру Штучного, это будет означать окончательный разрыв с Зеленским. Если согласится, то Банковая получит рычаги влияния и контроля над спикером, говорится в материале УП.

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