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Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием

28.09.2021 / 11:10
Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием
Источник: mospat.ru
Патриарх Кирилл заявил, что не принимает той аргументации, согласно которой, Константинопольский патриарх, находясь под внешним давлением, не мог поступить иным образом

Константинопольский патриарх, вторгаясь в Украину, действовал не своим разумом и не по своей воле.

Об этом в своем слове сказал Патриарх Кирилл, сообщает mospat.ru.

К числу важнейших задач, которые стоят перед ОВЦС РПЦ, по мнению Патриарха Кирилла, относится «работа по преодолению расколов во Вселенском Православии, которые порождены незаконным, антиканоническим и, я бы сказал, безумным вторжением Константинопольского патриарха в Украину».

«Позволю себе так сказать, потому что знаю хорошо Патриарха Варфоломея – наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле», – подчеркнул Предстоятель РПЦ.

При этом, Патриарх Кирилл заявил, что не принимает той аргументации, согласно которой, Константинопольский патриарх, находясь под внешним давлением, не мог поступить иным образом.

«А как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве? Вы нас не напугаете никаким страшилками – мы через всё прошли и не прекратили общение ни с одной Поместной Православной Церковью, которых в нашей стране в то время зачастую называли «прихвостнями американского империализма». Мы поддерживали эти отношения, ездили друг ко другу, приглашали сюда делегации. Поэтому когда нам говорят, что сегодня Патриарх Варфоломей якобы не мог поступить иначе, намекая на могущественные силы извне, я не принимаю этой аргументации», – отметил Патриархл.

Он напомнил также, что среди Патриархов Константинопольских «были мученики и исповедники, один из них – Патриарх Григорий – был повешен на воротах Патриархии», а «Константинополь всегда представлялся нам твердыней Православия».

«И по-человечески очень переживаем, что сегодня Константинопольский Патриарх отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал самосвятов, не имеющих законной хиротонии, каноническими архиереями», – констатировал Предстоятель Русской Церкви.

Источник: Inpress.ua
Украина, патриарх кирилл, Варфоломей
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