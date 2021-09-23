Не раз угрожал Зеленскому и его окружению. За покушением на Шефира может стоять Илья Кива - СМИ

Об этом пишет Telegram-канал «Страна Украина».

На фоне введения жестких санкций против спонсора и начальника Кивы Виктора Медведчука, перекрытия финансовых потоков из России, с которых живет одиозный нардеп, Кива вполне мог вместе со своими боевиками из «Патриоты за жизнь» организовать покушение на близкого к президенту человека. Цель такой акции - запугать власть и намекнуть на жесткие меры в случае продолжения давления на его пророссийских кураторов.

Эту версию подтверждают и заявления Кивы в адрес Зеленского: «за каждого нашего мы заберем десятки ваших, а может и сотни».

Он даже угрожал госпереворотом: «люди приедут сносить к черту преступную власть Зеленского уже осенью».

Самого президента нардеп называл «заблудшей овцой».

Склонность Кивы использовать оружие для разрешения споров известна давно. Так, в мае 2015 года он заявлял о готовности расстреливать автобусы с людьми – тогда Илья Кива занимал должность заместителя начальника ГУМВД Донецкой области.