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Не раз угрожал Зеленскому и его окружению. За покушением на Шефира может стоять Илья Кива - СМИ

23.09.2021 / 17:57
К покушению на первого помощника и близкого друга президента Владимира Зеленского Сергея Шефира может быть причастен известный своей неадекватностью народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Ранее он неоднократно угрожал главе Государства и его окружению расправой.

Об этом пишет Telegram-канал «Страна Украина».

На фоне введения жестких санкций против спонсора и начальника Кивы Виктора Медведчука, перекрытия финансовых потоков из России, с которых живет одиозный нардеп, Кива вполне мог вместе со своими боевиками из «Патриоты за жизнь» организовать покушение на близкого к президенту человека. Цель такой акции - запугать власть и намекнуть на жесткие меры в случае продолжения давления на его пророссийских кураторов.

Эту версию подтверждают и заявления Кивы в адрес Зеленского: «за каждого нашего мы заберем десятки ваших, а может и сотни»

Он даже угрожал госпереворотом: «люди приедут сносить к черту преступную власть Зеленского уже осенью»

Самого президента нардеп называл «заблудшей овцой».

 Склонность Кивы использовать оружие для разрешения споров известна давно. Так, в мае 2015 года он заявлял о готовности расстреливать автобусы с людьми – тогда Илья Кива занимал должность заместителя начальника ГУМВД Донецкой области.

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