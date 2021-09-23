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В УПЦ запустили онлайн курсы по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда»

23.09.2021 / 17:55
В УПЦ запустили онлайн курсы по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда»
Источник: Центр информации УПЦ
Лекторы курса: родители восьмерых детей протоиерей Николай и матушка Виктория Могильные, а также кандидат медицинских наук, заместитель главврача родильного дома № 6 Киева, акушер-гинеколог Александр Ломыкин

В Украинской Православной Церкви начали работу церковные курсы по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», курс будет полезен и тем, кто уже состоит в браке, и желающим создать семью.

«После прохождения курса вы узнаете возможные причины вашего одиночества; научитесь распознавать тревожные признаки будущей несовместимости в отношениях; узнаете верные мотивы для создания семьи; научитесь сражаться за драгоценное "мы", а не друг с другом; сможете превращать вооруженный конфликт в супружеский диалог; овладеете тайной преобразования энергии тёщи и свекрови в мирный атом; узнаете как родить счастливых и здоровых детей; примите решение - быть в браке правым или счастливым», - поделились организаторы.

 Лекторы курса: родители восьмерых детей протоиерей Николай и матушка Виктория Могильные, а также кандидат медицинских наук, заместитель главврача родильного дома № 6 Киева, акушер-гинеколог Александр Ломыкин.

 Лекторы проведут занятия на темы: «Основы семьи», «Любовь или влюбленность. Любовь в действии», «Взаимное познание. Аспекты зрелости. Жизненные ценности», «Конфликты и их последствия», «Пара и её отношения с родителями и окружающими людьми», «Ответственное родительство. Права и обязанности родителей», «Физиология супружеской жизни» (две лекции), «Тайна прощения».

 Занятия будут проходить по пятницам в вечернее время. Продолжительность - два часа.

 Подробности можно узнать на сайте проекта.

 

Источник: Inpress.ua
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