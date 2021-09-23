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В ОП связали нападение на Шефира с борьбой против олигархов

23.09.2021 / 13:19
В Офисе президента заявили, что нападение на первого помощника президента Сергея Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.

Об этом свидетельствует комментарий советника руководителя ОП Михаила Подоляка для УП

Прямая речь: "Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жестокое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план перехват.

Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов".

По словам Подоляка, сейчас происходит "ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию".

Те, кто по мнению советника Ермака, не имеют общественной поддержки, решили пойти по пути физического запугивания.

Подоляк подчеркнул, что политика Зеленского останется неизменной, а "ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти".

Напомним, под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

Источник

ОП, Шефир
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