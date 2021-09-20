В Афганистане талибы не разрешили женщинам выходить на работу

Об этом сообщает The Guardian.

Работать разрешили, в частности, некоторым сотрудницам из конструкторских и инженерных отделов, а также женщинам, обслуживающим общественные туалеты.

Как отмечается, решение не дать возможности большинству женщин вернуться на свою работу - еще один признак того, что талибы, захватившие Кабул в прошлом месяце, навязывают свое суровое толкование ислама, несмотря на первоначальные обещания того, что они будут толерантными и инклюзивными.

Накануне Талибан также исключил девочек из системы среднего школьного образования.

В пятницу, 17 сентября, Талибан закрыл министерство по делам женщин, заменив его министерством «пропаганды добродетели и предотвращения порока», которому поручено обеспечивать соблюдение исламских законов.

В воскресенье чуть более десятка женщин устроили акцию протеста перед зданием министерства, подняв плакаты, призывающие к участию женщин в общественной жизни. «Общество, в котором женщины не проявляют активности, мертвое общество», - гласил один из знаков. Акция протеста длилась около 10 минут.

При прежнем правлении в 1990-х годах талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы, работать и вести общественную жизнь.

Как сообщалось, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в столицу Афганистана.

Талибан заявил, что контролирует всю территорию страны, а 19 августа провозгласил создание Исламского эмирата Афганистан.

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