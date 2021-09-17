В Киеве появится храм УПЦ в честь святителя Иоанна Шанхайского

В столице появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», храм возведут в Голосеевском районе Киева.

На месте будущего строительства благочинный Голосеевского церковного округа протоиерей Павел Кирилов, настоятель общины протоиерей Никита Чекман и духовенство Киевской епархии освятили крест. После освящения креста был совершен акафист святителю Иоанну.

Настоятель общины отец Никита Чекман отметил, что строительство храма в честь святителя Иоанна Шанхайского является значимым событием, так как это первый храм в его честь в Киеве.

«Иметь заступничество и покровительство такого великого святого, нашего современника - это большая честь», - сказал священник.