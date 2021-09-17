Войти | Зарегистрироваться
19:52

пятница,
17 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве появится храм УПЦ в честь святителя Иоанна Шанхайского

17.09.2021 / 19:11
В Киеве появится храм УПЦ в честь святителя Иоанна Шанхайского
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения креста был совершен акафист святителю Иоанну

В столице появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», храм возведут в Голосеевском районе Киева.

На месте будущего строительства благочинный Голосеевского церковного округа протоиерей Павел Кирилов, настоятель общины протоиерей Никита Чекман и духовенство Киевской епархии освятили крест. После освящения креста был совершен акафист святителю Иоанну.

Настоятель общины отец Никита Чекман отметил, что строительство храма в честь святителя Иоанна Шанхайского является значимым событием, так как это первый храм в его честь в Киеве.

«Иметь заступничество и покровительство такого великого святого, нашего современника - это большая честь», - сказал священник.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.