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Україні потрібно використовувати можливість розвитку співробітництва з Китаєм – Павло Клімкін

16.09.2021 / 20:45
У двосторонніх відносинах України та Китаю відкривається «нове вікно», можливості якого Україна повинна використовувати. Про це у ефірі каналу Live заявив колишній очільник МЗС Павло Клімкін.
«Україна фантастично цікава для Китаю. Ми це маємо використати. Політично у цьому немає ніяких проблем. Китай хоче побудувати порт в Україні і приходять з цими ідеями. Вони приходять з ідеями використання нової логістики. Чому китайці не можуть зараз перенести технопарки з Білорусі, де вони прекрасно знають, ці технопарки скоро будуть російськими? Китайці над цим думають. Я вважаю, що нам ці  можливості конче потрібно використати. Тому з Китаєм у нас відкривається нове вікно», - наголосив Павло Клімкін.

Експерти в ході обговорення у студії перспектив розвитку українсько-китайських відносин погодились, що розширення співпраці Китаю та України є вигідним для обох держав.  Наприклад, українські високотехнологічні товари є конкурентними на світових ринках і можуть бути цікавими Китаю. У свою чергу, за словами експертів, Китай міг би будувати в Україні спільні підприємства, бо для Пекіну важливий європейський ринок збуту, а географічне розташування України є вигідним у цьому сенсі. Також Україна могла б використати інфраструктурні досягнення та потужності Китаю, для реалізації проекту «Велике будівництво», а найсучасніші високотехнологічні досягнення Китайської Народної Республіки для забезпечення власної кібербезпеки. На думку експертів, Китай може надати Україні як технології, так і гроші, у вигляді кредитів, умови отримання яких не такі жорсткі, як у європейських партнерів України чи МВФ. 

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