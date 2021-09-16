Україні потрібно використовувати можливість розвитку співробітництва з Китаєм – Павло Клімкін

Експерти в ході обговорення у студії перспектив розвитку українсько-китайських відносин погодились, що розширення співпраці Китаю та України є вигідним для обох держав. Наприклад, українські високотехнологічні товари є конкурентними на світових ринках і можуть бути цікавими Китаю. У свою чергу, за словами експертів, Китай міг би будувати в Україні спільні підприємства, бо для Пекіну важливий європейський ринок збуту, а географічне розташування України є вигідним у цьому сенсі. Також Україна могла б використати інфраструктурні досягнення та потужності Китаю, для реалізації проекту «Велике будівництво», а найсучасніші високотехнологічні досягнення Китайської Народної Республіки для забезпечення власної кібербезпеки. На думку експертів, Китай може надати Україні як технології, так і гроші, у вигляді кредитів, умови отримання яких не такі жорсткі, як у європейських партнерів України чи МВФ.