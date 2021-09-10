Полиция будет проводить "рейды" для контроля ношения масок – МОЗ

Об этом заявил Игорь Кузин в интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой

Прямая речь: "Я уверен, что они будут это делать. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности – ред.). Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией.

Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего... Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты (инфраструктуры), и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать такие случаи (когда масочный режим нарушается – ред.)".

Кузин отметил, что с Национальной полицией сейчас "прорабатываются более жесткие меры по отношению к контролю использования средств индивидуальной защиты".

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