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Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола

03.09.2021 / 15:20
Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола
Источник: Центр информации УПЦ
Часто дьявол под предлогом доброго дела искушает человека злобой и раздражением, стремлением любой ценой доказать свою правоту

Злость и ненависть - главный маркер того, что мы делаем что-то неправильное.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видео, опубликованном на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Мы часто живём и даже не задумываемся о том, как нами манипулирует дьявол. Вот заметьте, сколько вокруг нас стало ненависти за последние годы. И если такие события, как гражданские нестроения и войны, ещё можно понять в качестве источников взаимной злобы, то реакция на эпидемии и карантины у нас уж совсем средневековая, в самом плохом смысле слова», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он призвал вспомнить исторические факты, как во времена чумы «испуганные и не очень умные люди готовы были обвинить в заразе кого угодно и устроить погромы».

«Разве сейчас мы видим не такой же накал ненависти? И это задевает представителей всех противоборствующих лагерей во всём, за что ни возьмись», - отметил владыка.

 По мнению митрополита Антония, дело не в том, кто больше прав, а в том, что, «если ты сочишься злобой и ненавистью, вся твоя правота ничего не стоит в глазах Господа». 

«Цель, которая оправдывает средства, а ещё нелюбовь к ближнему, проклятие, злорадство - это явно что-то не христианское. Во всяком случае, не православное», - напомнил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что часто дьявол под предлогом доброго дела искушает человека злобой и раздражением, стремлением любой ценой доказать свою правоту.

«Очень легко под предлогом всеобщего блага, спасения ближних и прочих великих целей не заметить собственного нездорового рвения, самоуверенности, самомнения и, как результат - злобы в отношении всех, с нами не согласных. А злоба - это главный маркер того, что мы делаем что-то неправильное», - подчеркнул архиерей.

 Владыка призвал быть внимательными и сохранять духовную трезвость в потоке информации.

«Давайте оглянемся, сколько уже было инфоповодов, которые в своё время нам казались важнее всего и ради которых многие из нас чуть ли не буквально готовы были вцепиться в горло ближнему. Сейчас даже странно вспоминать, что всё это так сильно владело нашими умами. Так же и ныне: пройдёт этот инфоповод - придёт новый. Давайте помнить об этом и не давать повода дьяволу овладеть нами», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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