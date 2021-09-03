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Население планеты превысит 11 миллиардов к концу столетия - ООН

03.09.2021 / 16:51
В Организации Объединенных Наций заявили, что уже к 2030 году численность населения мира увеличится на почти миллиард человек, а к 2100 году превысит 11 миллиардов.

Об этом сообщает ООН в Твиттере.

В организации добавили, что наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии.

«К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США», - отметили в ООН.

Согласно инфографики организации, численность населения мира к 2030 году будут составлять 8,5 миллиарда, к 2050 – 9,7 миллиарда и к 2100 – 11,2 миллиарда.

По данным Countrymeters, на сегодня в мире проживает 7,9 миллиарда людей.

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что каждый год загрязнение воздуха уносит семь миллионов жизней.

Источник

ООН, население планеты
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