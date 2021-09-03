Войти | Зарегистрироваться
14:56

пятница,
03 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

03.09.2021 / 13:19
Украина решительно осуждает намерение России не продлевать мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация произнесла принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года", - говорится в заявлении ведомства.

Так, Украина считает реализацию указанного намерения продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнули в МИД.

Украина решительно осуждает деструктивную позицию РФ и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, в ведомстве отметили, что обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта.

В свою очередь Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и генеральным секретарем ОБСЕ для осуществления совместных шагов по предотвращению и минимизации негативных последствий инициативы РФ, выдвинутой перед широкомасштабными военными учениями "Запад 2021".

"Украина требует от РФ немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательного миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации с безопасностью и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в заявлении.

Ранее миссия США в ОБСЕ заявила, что возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ "выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом".

Источник

РФ, ОБСЕ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.