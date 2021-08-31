Священник УПЦ рассказал, как святые страдали за изучение Библии

Писание - основа веры и основа подвига. Великие праведники желали иметь его в тюрьмах, но было запрещено.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.

«Писание – письмо, переданное от Бога. Оно драгоценно и прекрасно. Его нельзя читать как простую литературу, так как оно пронизано Святым Духом и Божественным светом. Оно – пища для души и успокоение в скорби. Библия – вечная духовная книга и отношение к ней особое: возвышенное, трепетное и духовное. Новомученики и исповедники ушедшего века с великой любовью искали духовной мудрости и поддержки из Откровения», — сказал отец Андрей.

Он отметил, что в тюрьмах и лагерях верные желали быть все время со Словом Божиим.

«Священномученик Серафим (Звездинский) сокрушался, что ему в Бутырку в 1923 году не смогли передать Библию. Полтора десятилетия спустя в лагерной больнице умирал от тифа священник Анатолий Одесский, в руках был крест и Евангелие, крест вырвали безбожники и взялись за Евангелие. Мученик, из последних сил обнимая Благовестие, перевернулся на живот и так скончался, подобно иконописным святителям с Евангелием в руках», — сказал священник.

Мученики не только искали поучения в законе Господнем «день и ночь», но и страдали за изучение Библии, отметил иерей Андрей Гавриленко.

«28 января 1933 года власти очередной раз арестовали одного из членов Священного Собора 1917-1918 годов священномученика Иоанна (Артоболевского). Вместе с ним были арестовано тринадцать человек. Все они обвинялись в том, что собирались для бесед на религиозные темы, на которых будто бы вели антисоветскую деятельность. Все дело там сводилось к истолкованию Слова Божия, совокупному обмену мыслями по поводу прочитанного стиха или отрывка.

На допросе в 1931 году один из обвиняемых показал, что отец Роман Медведь три раза в неделю устраивал в храме беседы: один раз с юношами и два раза со взрослыми, причем с обменом мнениями текста из главы Евангелия. «По воскресеньям и утром и вечером после богослужений растолковывалось Евангелие, читалась святоотеческая литература, проводились беседы, в которых объяснялось богослужение. Каждый из присутствующих мог задать вопрос и сам поделиться своими мыслями, после всех говорил отец Роман»», - рассказал священник.

По его словами, новомученики неустанно напоминали о важности духовного познания Слова Божия.

«Библия – напоминание о небе. Священномученик Иоанн Восторгов сказал: «Народ, забывший о небе, недостоин жить и на земле». Новомученики неустанно напоминали о важности духовного познания Слова Божия. Священномученик Фаддей (Успенский) в день памяти Петра и Павла обличал христиан, не желающих знать Писания», - отметил священник.

Также он привел пример священномученика Андроника Пермского, который ратовал у себя в епархии, как и многие другие святители-мученики его времени о духовных беседах и о евангельской проповеди. Он советовал пастырям как можно чаще обращаться к Евангелию: «Стесняющиеся пастыри пусть для своего ободрения знают, что ведь никак не мудрые, сравнительно с ними, все сектантские начетчики – большей частью простые люди, они умеют назидать своих слушателей, воодушевить их любовью к Евангелию и отвлечь от Матери Церкви. Пусть священники приложат свое старание к этому делу. Для сего пусть обязательно читают Святую Библию – живое слово Божие. Там они найдут и источник воодушевления, и собственного умудрения, и назидания для слушателей судьбами управляющего всеми Промысла Божия, и противовес односторонним вычитываниям сектантским. Пусть чтение Библии, особенно Нового Завета, будет ежедневным благоговейным уроком, пусть оно будет беседой с Самим Богом».

«Писание – основа веры и основа подвига. Великие праведники желали иметь его в тюрьмах, но было запрещено. Они в смертном порыве держались за надежду, открытую в Благовестии. Учили, что Слово Божие – добрый спутник подлинной духовной жизни. И сейчас, когда свободно дома лежит Библия, необходимо вспомнить, что её сохранили нам в двадцатом веке в тюрьмах и лагерях новомученики, чтобы мы знали Писание и жили согласно ему», - заключил отец Андрей Гавриленко.