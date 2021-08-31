Войти | Зарегистрироваться
16:55

вторник,
31 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Как будут работать киевские школы во время карантина: разъяснения КГГА

31.08.2021 / 15:48
Начиная с 1 сентября учебные заведения Киева продолжат работу в штатном режиме. Их образовательный процесс может варьироваться в зависимости от требований адаптивного карантина.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников учебного заведения”, - отмечает директор департамента образования и науки Елена Фиданян.

По ее словам, в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности образовательные учреждения будут работать дистанционно. Однако, требования адаптивного карантина никоим образом не повлияют на работу детских садов, начальных школ и специальных учебных заведений. Как и в прошлом году, их закрывать не будут.

Источник

школа, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.