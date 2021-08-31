В Японии выяснили происхождение примесей в вакцине Moderna

Об этом сообщает NHK.

Сотрудники министерства заявили в воскресенье, что они получили доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается доставкой этой вакцины по Японии.

Согласно докладу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов. В документе говорится, что частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

Представители министерства заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости прекращать программу вакцинации.

Как сообщалось, министерство здравоохранения Японии сообщило, что двое мужчин скончались после получения доз вакцины против коронавируса компании Moderna, входивших в число партий, использование которых было позже приостановлено после обнаружения контаминантов.

Пока остается неясным, связаны ли их смерти с прививками.

Двое мужчин в возрасте 30 и 38 лет получили прививки 22 и 15 августа соответственно. Оба они скончались через три дня после вакцинации.

Инородные вещества, предположительно являющиеся металлическими частицами, были обнаружены в закрытых флаконах с вакциной Moderna на нескольких пунктах вакцинации в Японии с середины августа.

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