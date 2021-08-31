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Разумков: Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах президентов Украины и США

31.08.2021 / 10:47
Ситуация на востоке Украины будет первоочередным вопросом на предстоящих переговорах в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Так считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет (на первом плане – ред.)… А для нас, для страны, которая находится в стадии войны, - это вопрос номер один круглосуточно. И я так понимаю, что и вопрос "Северного потока" будет также одним из ключевых тем для обсуждения. И другие текущие вопросы", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Донецкой области.

Источник

ВР, Байден, Зеленский, Разумков
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