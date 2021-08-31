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Кабмин передаст проект госбюджета-2022 в установленные законом сроки - Разумков

31.08.2021 / 10:16
Кабинет министров Украины передаст проект государственного бюджета на 2022 год в установленные законом сроки, уверен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Верховная Рада всегда придерживается тех сроков, которые должны быть… Мы ожидаем до 15 сентября проект бюджета от Кабинета министров Украины. По предварительной информации, они сделают все своевременно, (соблюдая – ред) требования закона", - сказал Разумков журналистам 30 августа в Донецкой области.

По словам спикера парламента, как только проект бюджета поступит в Верховную Раду, над ним начнут работать профильные комитеты.

"К этому готовы уже все комитеты… по каждому направлению будет действовать профильный комитет… Самая большая нагрузка ляжет на плечи бюджетного комитета, он уже готовится к этому процессу", - отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады также сообщил, что в министерства вовремя были поданы бюджетные запросы областей.

"Я надеюсь, что мы увидим сбалансированный бюджет с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году – это и война, в первую очередь, и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ… Это и инфраструктурные проекты, и Covid-19, к сожалению, он также никуда не девается… Мы, как армия, должны быть готовы к любым вызовам и быстро реагировать на них", - подытожил Разумков.

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бюджет, ВР, Разумков
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