Блогер рассказала, как Полосков, Билецкий и Петёвка разворовали 6 млн гривен на флагшток в Закарпатье

Как передает From.UA, об этом в своём ФБ пишет блогер Анастасия Азарова.

«Об этих товарищах есть много интересных фактов, особенно после того, как партия «ЗЕ» провалила местные выборы, а партия «Рідне Закарпаття» стала сателлитом «слуг народа». Тогда Петёвка и Лунченко поставили своего губернатора, и Полосков хорошо вжился в эту роль. До столь важной должности нынешний губернатор промышлял директором винного завода «Шато Чизай» в Берегово, зарегистрированной в США как собственность гражданина Америки Геннадия Гутмана. В помощь губернатору назначен Мирослав Билецкий, судимый за хулиганку – спровоцировал драку в баре. Без него не происходит ни одна сделка, либо отмывка», - рассказывает блогер.

Примечательно ещё то, утверждает Азарова, что «Билецкий и Лунченко родственники. Билецкий к тому же троюродный брат «смотрящего» в регионе от Умки. Сам же Умка под санкциями СНБО и личность весьма примечательная».

Блогер рассказывает, что «во главе преступной группы известный всем ныне народный депутат Василий Петёвка, его подручный коллега по парламенту Валерий Лунченко) и смотрящий за Закарпатьем от Авакова. Именно они – так называемые «старшие» над закарпатским губернатором и его замом. Под их дудку отлично пляшет Полосков, который просто разменная монета во всем. Над всей ОПГ возвышается Балога. Да, именно тот Балога, закарпатский божок, при котором Мукачево называли «диким украинским западом Закарпатья».

«Товарищи так рулят в области, что только от контрабанды сигарет в день подымается от 400 тыс. долларов. Плюс идёт незаконная вырубка леса, а сюда еще добавить инвестирование грязных денег в бизнес, ореховые поля и виноградники. Ну, хорошо устроились. Аваков ушел, а схемы работают», - добавляет блогер.

Как рассказывает далее блогер, 11 августа на Закарпатье прилетал Порошенко на частном самолете.

«И нанёс он визит не просто так, а потому что эта группа представленных вам людей, на следующих выборах ставит на Порошенко, и уже ведут с ним переговоры… И все было бы не так банально-политически, если бы всех этих ужгородских бравых ребят не завёл во власть Кирилл Тимошенко. Именно он поставил Полоскова, который является автором всех коммуникаций с местными элитами. И именно Тимошенко вдохновитель и инженер всех этих конструкций, которые сейчас падают за бюджетные деньги – недоработок и воровства Полоскова, Билецкого, Петевки и Лунченко».

Как мы сообщали ранее, в пятницу, 20 августа, в Херсоне рухнул недавно установленный к 30-летию Независимости 70-метровый флагшток. Падая, он раздавил лексус чиновника, который руководил строительством. Флагшток восстановлению не подлежит, а на его установку было потрачено 8 млн гривен.