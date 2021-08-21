Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

Архиепископ УПЦ Николай (Почтовый) адресовал вопрос Константинопольскому патриарху Варфоломею на молитвенном стоянии верующих УПЦ у Верховной Рады.

Как сообщает Центр информации УПЦ, иерарх напомнил, что Константинопольский патриархат называет себя Церковью-Матерью для украинского народа.

«Если это так, то почему, когда нас выгоняли из храмов, Вы не видели? Когда эти храмы у нас забирали – Вы молчали. Когда нас били и калечили – Вы и не видели, и молчали. А может, это потому, что Вы нас продали?», - обратился архиепископ Николай.

Он напомнил, что такое в истории Церкви уже было.

«Первый раз вы нас продали при патриархе Дионисии IV в 1686 году за золото и соболя. Сто лет назад нас продали советской власти, признав обновленческий раскол и говоря, что патриарх Тихон, который возглавлял РПЦ, уже не патриарх. Здесь параллель очевидна. Тогда, сто лет назад, по спискам Киевской митрополии значилось 140 тысяч священников, клириков. На 1939 год в Киевской области было всего два священника и два диакона. А когда убивали 140 тысяч человек ваш предшественник Григорий VII не видел и молчал», – сказал архиерей.

«А сейчас, когда нас гонят, бьют, забирают наши храмы – и Вы не видите и молчите, кому Вы нас продали и за сколько? Вам нужно было приехать немного раньше, потому что 5 июня этого года исполнилось 335 лет, как Вы нас продали первый раз», – подчеркнул он.

Иерарх УПЦ призвал всех к соборной молитве за патриарха Варфоломея.

«Чтобы Господь вдохновил его на покаяние за раскол, за то, что он внес смуту в наш народ, за разделение, которое усилилось вследствие его вмешательства в дела УПЦ, за сослужение с раскольниками, за то, что он был первым по чести среди равных, а захотел стать первым без равных. А вышло, что стал первым без чести», - подытожил владыка Николай.