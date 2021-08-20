Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг

Об этом сообщает Forbes.

Таким образом:

1 место - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием размером 185,9 млрд долларов.

2 место - основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск со 180,5 млрд долларов состояния.

Место - владелец LVMH Бернар Арно с 176,4 млрд долларов состояния.

Безос обошел владельца LVMH Бернара Арно, в начале августа возглавлявшего рейтинг. Несмотря на то, что акции Amazon в среду и упали на 1,3%, чем уменьшили состояние Безоса на 1,3 млрд долларов, акции LVMH упали на 5,2%, уменьшив состояние Арно на 9,9 млрд долларов.

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