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Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг

20.08.2021 / 15:49
Издание Forbes обновило рейтинг самых богатых людей мира. Первую позицию занимает 57-летний основатель Amazon Джефф Безос.

Об этом сообщает Forbes.

Таким образом:

1 место - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием размером 185,9 млрд долларов.

2 место - основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск со 180,5 млрд долларов состояния.

Место - владелец LVMH Бернар Арно с 176,4 млрд долларов состояния.

Безос обошел владельца LVMH Бернара Арно, в начале августа возглавлявшего рейтинг. Несмотря на то, что акции Amazon в среду и упали на 1,3%, чем уменьшили состояние Безоса на 1,3 млрд долларов, акции LVMH упали на 5,2%, уменьшив состояние Арно на 9,9 млрд долларов.

Источник

рейтинг, богатство
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