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Треть украинских граждан хотели бы работать за границей – опрос "Рейтинга"

20.08.2021 / 12:51
Треть граждан Украины хотели бы работать за границей, свидетельствуют результаты исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг" и презентованного 19 августа на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

33% опрошенных хотели бы работать за границей, в то время как 65% не хотели бы, 2% респондентов затруднились ответить.

Среди поколения Независимости 54% респондентов в возрасте 16-24 лет высказали желание работать за границей, 44% - нет, среди 25-30 летних - работать за границей хотят 42% (не хотят 56%).

Среди мотивов тех, кто хочет работать за границей: высокая зарплата - 71%, лучшие условия жизни - 57%, лучшие условия труда - 22%, больше возможностей самореализации - 21%, другое - 2%, затруднились ответить - 1%.

Опрос проведен 20 июля - 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов возрастом от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка выборки не более 1,0%.

Источник

опрос, работа
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